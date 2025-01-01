Иран планирует провести консультации с представителями Франции, Великобритании и Германии 13 января в Женеве. Об этом сообщил замглавы иранского МИД Казем Гарибабади, отметив, что речь идет исключительно о консультациях, а не о переговорах.

Встреча пройдет на фоне обеспокоенности в Европе наращиванием иранских запасов высокообогащенного урана до беспрецедентных уровней. По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Иран обладает ураном, обогащенным до 60%, приближаясь к «оружейному» порогу в 90%. В Европе подозревают, что эта тенденция не может быть оправдана исключительно рамками мирного атома, подумывая об усилении санкций для сдерживания ядерной программы Тегерана.

Иран, в свою очередь, настаивает на мирном характере своей ядерной программы, ссылаясь на религиозный запрет, наложенный верховным лидером Али Хаменеи на разработку атомного оружия. Представители Ирана неоднократно подчеркивали, что ядерная энергия необходима стране исключительно для гражданских целей.

Эти консультации состоятся на фоне грядущих изменений в международной политике, включая возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Именно в его первый президентский срок США в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения 2015 года и восстановили санкции против Ирана.