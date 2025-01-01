Временный поверенный в делах Ирана в Баку Сейид Джафар Агайи Марьян был вызван в азербайджанский МИД.

В Баку пошли на такой шаг в связи с оскорбительными высказываниями в отношении азербайджанского президента Ильхама Алиева, сделанными накануне на политическом мероприятии в Ардебиле.

Выступление представителя иранского руководства Сейида Хасана Амели транслировалось в прямом эфире по государственному телеканалу «Хабар» 29 декабря.

В связи с этим инцидентом Азербайджан выразил решительный протест и отметил рост антиазербайджанских настроений в Иране в последнее время.

В ведомстве подчеркнули, что подобная пропаганда подрывает отношения соседских стран и создает атмосферу ненависти, вместо того чтобы способствовать укреплению межгосударственных связей.