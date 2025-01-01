США репатриировали 59-летнего тунисца Ридаха бен Салеха аль-Язиди, который находился в тюрьме Гуантанамо с момента ее открытия в 2002 году. Как сообщили в Пентагоне, заключенного, задержанного по подозрению в связях с «Аль-Каидой», освободили спустя более 22 лет после ареста.

Язиди — которому тогда было только 36 лет — был захвачен пакистанскими военными недалеко от границы с Афганистаном в декабре 2001 года и доставлен в Гуантанамо 11 января 2002 года, в день открытия тюрьмы. Однако за все это время ему так и не были предъявлены обвинения.

При администрациях Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы он дважды — в 2007 и 2010 годах — получал одобрение на перевод в другое место, но оставался в заключении.

Гуантанамо, известное суровыми условиями содержания, стало символом так называемой «войны с террором», развернутой США после атак 11 сентября 2001 года. На пике своего существования тюрьма содержала около 800 заключенных, многих из которых ранее удерживали в секретных тюрьмах ЦРУ.

Сегодня в Гуантанамо остаются 26 заключенных, 14 из них разрешено перевести, если найдется принимающая страна.

Президент Джо Байден, как и его предшественник Барак Обама, обещал закрыть Гуантанамо, но успехов в этом вопросе его администрация не достигла.