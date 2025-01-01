Подозреваемый в наезде на толпу людей в Новом Орлеане был убит во время перестрелки с полицией. По данным местных правоохранительных органов, инцидент также привел к гибели двух сотрудников полиции.

На месте происшествия следователи обнаружили самодельные взрывные устройства. ФБР проводит экспертизу, чтобы определить, являются ли найденные бомбы действующими.

Мэр Нового Орлеана и ФБР классифицировали случившееся как «террористический акт». Федеральное бюро продолжает расследование и проводит обыск транспортного средства подозреваемого.

*** 16:45

В ночь на 1 января 2025 года в Новом Орлеане (США) на Бурбон-стрит — в районе, полном людей, празднующих Новый год — грузовик врезался в толпу. Это произошло около 3 часов утра по местному времени.

После этого водитель вышел и открыл стрельбу, на его действия полиция ответила огнем.

По данным властей, не менее 10 человек погибли, 35 получили ранения. В числе пострадавших двое полицейских.

Федеральные правоохранительные органы, включая ФБР, начали расследование произошедшего. О личности нападавшего сведений пока нет — так же как и о его поимке.

Не уточняется также, был ли инцидент актом терроризма, однако в полиции подтвердили, что нападение было спланированным.

На месте также были обнаружены предметы, похожие на взрывные устройства.