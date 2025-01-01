Украина официально стала 125-м государством — участником Римского статута Международного уголовного суда (МУС). С 1 января 2025 года в статусе полноправного члена МУС страна получает право участвовать в принятии бюджета, внесении изменений в Римский статут, а также в выборе судей и прокурора.

Ратификация Римского статута состоялась 24 августа 2024 года, когда президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Киев подписал Римский статут еще в 2000 году, однако до недавних пор не ратифицировал его.

В конце 2026 года Ассамблея стран — участниц выберет новых судей, и Украина сможет выдвинуть своих кандидатов.

«Мы надеемся, что Украина будет участвовать во всех различных возможностях сотрудничества и поддержки МУС, включая представление кандидатов в судьи, а также привлечение большего количества коллег из Украины», - сказал пресс-секретарь МУС Фади Эль Абдалла агентству «Укринформ».

Он отметил также, что МУС не рассматривает дела против государств — речь всегда идет об индивидуальной ответственности за преступления. Он также не исключил, что в связи с российско-украинской войной будут возбуждены новые дела и выдвинуты новые обвинения.

Кроме того, членство в МУС упростит доступ украинцам к фонду суда, оказывающему помощь пострадавшим от военных преступлений.

В марте 2024 года МУС выдал ордер на арест президента Владимира Путина по обвинению в незаконной депортации украинских детей в Россию. Российские власти отвергли эти обвинения и заявили, что не признают юрисдикцию суда.

В ноябре 2024 года МУС выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления, совершенные в Газе.