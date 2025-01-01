Когда-то сильный и мускулистый палестинский культурист Моазаз Обайят после девяти месяцев израильского заключения не может ходить самостоятельно. В июле его выпустили, но уже в октябре, во время предрассветного рейда, солдаты задержали его снова.

До повторного ареста 37-летний отец пятерых детей получил диагноз тяжелого ПТСР в психиатрической больнице Вифлеема. Медицинские записи, с которыми ознакомился Reuters, подтверждают, что Обайят подвергся «физическому и психологическому насилию и пыткам» в тюрьме Кцийот.

«Пытки в израильских тюрьмах резко участились после 7 октября. Это имело и уже имеет разрушительное влияние на палестинское общество», — говорит Таль Штайнер, исполнительный директор израильской правозащитной группы PCATI.

Согласно расследованиям:

Число палестинских заключенных удвоилось до более чем 10 000 человек;56 палестинцев умерли под стражей за время войны (против 1-2 случаев ежегодно до конфликта);Около 6000 жителей Газы были заключены в тюрьму;ООН сообщает о систематических пытках, сексуальном насилии и бесчеловечных условиях в израильских местах лишения свободы.

«Террористам в израильских тюрьмах предоставляются контролируемые условия жизни и помещения, подходящие для преступников, — заявили в офисе министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира. — «Летний лагерь» закончился».

Из своей больничной палаты в июле истощенный Обайят назвал обращение с собой и другими заключенными «отвратительным», показывая шрамы на исхудавших ногах. Сейчас он содержится в небольшом следственном изоляторе в Эционе без предъявления обвинений.

Система нарушений охватила и другие объекты, включая тюрьму Кцийот в пустыне Негев и военный лагерь Офер южнее Рамаллы. Правозащитная организация B'Tselem, опросив 55 бывших палестинских заключенных, заявила, что Израиль целенаправленно превратил тюремную систему в «сеть лагерей пыток».

После 7 октября глава национальной безопасности Бен-Гвир, опираясь на чрезвычайное законодательство, распорядился ужесточить режим для «заключенных по соображениям безопасности» — категории, которую составляют практически одни палестинцы.