Прекращение транзита российского газа через Украину будет иметь серьезные последствия для всего Европейского Союза, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в новогоднем видеообращении на Facebook.

«Нарушение транзита газа через Украину окажет радикальное влияние на всех нас в ЕС, а не только на Российскую Федерацию», — подчеркнул словацкий премьер.

1 января истекло пятилетнее соглашение между Москвой и Киевом о транзите российского газа через территорию Украины. Киев отказался продлевать договор на фоне продолжающегося военного конфликта.

Министерство энергетики Украины сообщило, что транзит российского газа был остановлен «в интересах национальной безопасности». Министр энергетики Герман Галущенко назвал прекращение действия соглашения «историческим событием».

Стоит отметить, что в настоящее время не функционируют и другие газовые маршруты из РФ в Европу — трубопровод «Ямал-Европа» (через Беларусь) и «Северный поток» (через Балтийское море).

Работающим остается лишь «Турецкий поток», идущий из Краснодарского края РФ по дну Черного моря на северо-запад Турции. Этот морской газопровод позже выходит на «Балканский поток», ведущий из Турции в сторону Венгрии.