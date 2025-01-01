В первый день 2025 года израильские атаки в секторе Газа унесли жизни как минимум 23 палестинцев, сообщают медицинские источники. С начала конфликта 7 октября 2023 года число жертв превысило 45 553 человека, большинство из которых женщины и дети.

По данным местных властей, в результате ударов:

Шесть человек, включая двух женщин и трех детей, погибли при авиаударе по жилому дому в районе Шуджая в восточной части Газы;

Женщина и ребенок погибли при ударе дрона по дому в лагере беженцев Бурейдж;

Пятнадцать человек, в том числе дети, погибли при авиаударе по дому в северном городе Джабалия.

Свидетели сообщают, что израильские силы продолжают разрушать дома и жилые здания в Бейт-Лахии и Джабалии на севере Газы. В южной части сектора несколько человек получили ранения при авиаударе по дому в районе аль-Фухари к востоку от Хан-Юнуса.

Ситуацию осложняет погода. По данным Службы гражданской обороны, за последние два дня затоплено более 1542 палаток, где укрываются перемещенные лица. «Сотни палаток оказались под водой на уровне, превышающем 30 сантиметров, — говорится в заявлении ведомства. — Многие люди дрожат от холода, их вещи повреждены дождевой водой».

С начала израильского вторжения в секторе Газа погиб 1091 младенец, включая 238 новорожденных. По меньшей мере семь человек, в том числе шесть младенцев, замерзли насмерть из-за зимних холодов.

В ноябре Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе. Кроме того, Израиль предстал перед Международным судом ООН по обвинению в геноциде.