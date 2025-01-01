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Турция соболезнует жертвам нападения в США
Анкара выразила глубокие соболезнования в связи с нападением в Новом Орлеане, где погибли более 10 человек
Турция соболезнует жертвам нападения в США
Грузовик наехал на толпу в Новом Орлеане / Фото: AP / Others
1 января 2025 г.

Турция глубоко опечалена нападением, произошедшим в городе Новый Орлеан (США). Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции в связи с наездом грузовика на толпу в Новом Орлеане.

«Выражаем соболезнования родственникам погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым, — гласит заявление турецкого внешнеполитического ведомства. — Надеемся, что причина нападения будет раскрыта как можно скорее, а подозреваемые предстанут перед правосудием».

Напомним, ФБР расследует как теракт инцидент, произошедший в среду рано утром во Французском квартале Нового Орлеана, когда водитель на высокой скорости направил грузовик в толпу людей. В результате не менее 10 человек погибли и более 35 получили ранения, сообщает ведомство.

Подозреваемый в наезде был убит во время перестрелки с полицией. По данным местных правоохранительных органов, инцидент также привел к гибели двух сотрудников полиции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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