Турция глубоко опечалена нападением, произошедшим в городе Новый Орлеан (США). Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции в связи с наездом грузовика на толпу в Новом Орлеане.

«Выражаем соболезнования родственникам погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым, — гласит заявление турецкого внешнеполитического ведомства. — Надеемся, что причина нападения будет раскрыта как можно скорее, а подозреваемые предстанут перед правосудием».

Напомним, ФБР расследует как теракт инцидент, произошедший в среду рано утром во Французском квартале Нового Орлеана, когда водитель на высокой скорости направил грузовик в толпу людей. В результате не менее 10 человек погибли и более 35 получили ранения, сообщает ведомство.

Подозреваемый в наезде был убит во время перестрелки с полицией. По данным местных правоохранительных органов, инцидент также привел к гибели двух сотрудников полиции.