Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Курское направление, где наградил украинских военнослужащих. В своем Telegram-канале он отметил успехи курской операции.

«Героические действия украинских военных заставили противника удерживать значительную группировку сил на своей территории и перебрасывать резервы с других направлений. Благодаря вашей стойкости и мужеству потери врага на Курщине составили более 38 тыс. личного состава и более тысячи единиц техники», — сообщил главком.

Сырский также подчеркнул, что действия на Курском направлении помогли пополнить обменный фонд более чем на 700 российских военнослужащих, что способствовало недавнему обмену, в ходе которого 30 декабря вернулись 189 украинцев.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что украинская армия уже потеряла около половины занятых в Курской области территорий. Из-за нехватки личного состава и неопределенности с поставками вооружений удержание оставшихся позиций возможно только до весны, после чего ВСУ придется либо отступить, либо рисковать окружением.

Вместе с тем, по информации американских чиновников, украинские силы смогли продержаться дольше ожидаемого благодаря разрешению США использовать свои ракеты для ударов по российской территории.