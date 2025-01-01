Венгрия с 1 января 2025 года окончательно лишилась доступа к более чем 1 млрд евро средств ЕС. Конфликт между Будапештом и Брюсселем усугубляет способность страны выйти из рецессии и может помешать шансам премьер-министра Виктора Орбана переизбраться в 2026 году.

Заморозка средств ЕС ударила по Венгрии в момент, когда у правительства практически нет пространства для маневра. Дефицит бюджета превышает 4,5% ВВП, а экономика в третьем квартале сократилась на 0,7% — второе падение подряд, что означает техническую рецессию.

В связи с обвинениями в нарушении верховенства права Будапешт безвозвратно потеряет 1,04 млрд евро из 6,3 млрд евро, замороженных Брюсселем. Эти средства должны быть распределены до конца 2024 года. Венгрия также теряет 1 млн евро в день из-за обвинений в незаконном обращении с просителями убежища, и к концу года потери по этой статье составят 200 млн евро. В июне страна была дополнительно оштрафована на 200 млн евро за нарушение правил ЕС по предоставлению убежища. В общей сложности заблокировано 19 млрд евро постпандемийных и других фондов ЕС.

«Очень сложно не интерпретировать отзыв средств как политическое давление», — заявил министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока, добавив, что Будапешт примет меры для «исправления этой дискриминационной ситуации».

«Финансирование ЕС является важной частью бюджетных инвестиций в Венгрии», — отметил еврокомиссар по экономике и производительности, подчеркнув, что «важно, чтобы Венгрия сделала необходимое для обеспечения доступности финансирования».

По мнению экспертов, средства ЕС, вероятно, останутся заблокированными вплоть до выборов, поскольку ни одна из сторон не готова уступить в том, что каждая считает фундаментальными вопросами: антикоррупционные меры, независимость судебной системы и обращение Венгрии с меньшинствами и просителями убежища.