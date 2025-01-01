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Насилие поселенцев в Палестине достигло рекорда
ООН зафиксировала 1400 нападений в 2024 году: почти четыре инцидента ежедневно. Около 4700 палестинцев были вынуждены покинуть свои дома на Западном берегу
Насилие поселенцев в Палестине достигло рекорда
Скорбящие на похоронах палестинца, погибшего от насилия израильских поселенцев, недалеко от Рамаллы на оккупированном Израилем Западном берегу / Фото: Reuters / Others
1 января 2025 г.

2024 год стал рекордным по числу нападений израильских поселенцев на палестинцев. Это следует из данных Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA). На оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме зарегистрировано 1400 инцидентов, включая физические нападения, поджоги, рейды на палестинские общины и уничтожение фруктовых деревьев.

Согласно информации палестинской Комиссии по сопротивлению колонизации и стене, в первой половине 2024 года поселенцы убили как минимум семь палестинцев. Около 4700 человек были вынуждены покинуть свои дома на Западном берегу за прошедший год, причем 12% назвали причиной переселения насилие со стороны поселенцев и ограничения передвижения.

Хотя насилие поселенцев не является новым явлением на оккупированном Западном берегу, где значительные территории находятся под израильским гражданским и военным контролем, с начала войны в Газе в октябре 2023 года участились захваты земель и насильственные атаки, направленные на принуждение палестинцев покинуть свои дома.

На Западном берегу и в оккупированном Восточном Иерусалиме проживает около 700 000 израильских поселенцев в примерно 300 незаконных поселениях, построенных после захвата этих территорий Израилем в 1967 году. По международному праву строительство поселений на оккупированной территории является незаконным.

С начала войны от израильского огня погибли не менее 800 палестинцев на Западном берегу, около 6500 получили ранения, сообщают палестинские медицинские службы.

Международный суд ООН в июле признал незаконной израильскую оккупацию палестинских территорий и потребовал эвакуации всех поселений с Западного берега и из Восточного Иерусалима.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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