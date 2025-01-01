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По миру шагает норовирус
Япония бьет рекорды по числу заболевших желудочным вирусом с 1989 года — более 65 тыс. случаев. В США количество очагов заражения выросло на 36%
По миру шагает норовирус
Вирионы норовируса под электронным микроскопом / Фото: CDC / Others
1 января 2025 г.

В конце 2024 года сразу две крупные страны — США и Япония — столкнулись с серьезной вспышкой норовируса — высокозаразного заболевания, вызывающего рвоту, диарею и небольшое повышение температуры.

В США зафиксировано 495 очагов заражения с августа, что на треть больше прошлогодних показателей. В Японии ситуация еще серьезнее: только за неделю с 27 ноября по 3 декабря заболели более 65 600 человек — это максимум с начала наблюдений в 1989 году.

В Японии вирус уже привел к гибели четырех пожилых людей в домах престарелых, трое из них были старше 90 лет. Предупреждения о потенциальной эпидемии выпустили 45 из 47 префектур страны. Премьер-министр поручил профильным министерствам принять меры по предотвращению распространения инфекции.

Медики обеих стран предупреждают, что от вируса нет вакцины. В группе риска находятся дети, пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Симптомы включают рвоту, диарею и небольшое повышение температуры, проявляются через 12-48 часов после заражения и обычно длятся один-два дня.

Основная рекомендация врачей — тщательное мытье рук перед едой и после посещения туалета. При этом реальное число случаев заражения может быть выше официальной статистики, так как болезнь часто лечат дома без обращения к врачам.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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