Палестинская национальная администрация (ПНА) временно приостановила вещание телеканала «Аль-Джазира». По данным официального агентства WAFA, министерский комитет принял решение заморозить работу журналистов и сотрудников канала из-за «нарушения законов и правил, действующих в Палестине».

В «Аль-Джазире» решение связали с освещением операции сил ПНА в лагере беженцев Дженин, которая началась 5 декабря. Администрация называет кампанию частью усилий по восстановлению законности и борьбе с «преступниками».

«Важно отметить, что ПНА ранее уже запрещала «Аль-Джазире» вести репортажи из Дженина 24 декабря из-за освещения рейдов против бойцов сопротивления на оккупированном Западном берегу. Мы привыкли к тому, что рейды проводит израильская армия, но ПНА усилила их за последние четыре недели. Администрация приняла эти меры из-за того, что журналисты освещали происходящее», — прокомментировала ситуацию журналистка «Аль-Джазиры» Хамда Салхут.

Действия администрации сопровождались серьезным противостоянием между палестинскими силами безопасности и вооруженными группами. В результате операции в Дженине погибли не менее одиннадцати человек, включая сотрудников служб безопасности ПНА, палестинских бойцов и мирных жителей.

Накануне в ходе перестрелки в оккупированном городе Дженин на Западном берегу была убита молодая журналистка Шата аль-Саббаг. По данным правительственной больницы Дженина, 21-летняя журналистка скончалась поздно вечером в субботу от огнестрельного ранения в голову.

В сентябре израильские военные провели рейд в офисе «Аль-Джазиры» в Рамалле. Ранее, в мае, правительство Израиля единогласно запретило вещание катарского телеканала на своей территории.