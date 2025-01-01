ПОЛИТИКА
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У башни Трампа взорвалась Tesla
Один человек погиб при возгорании электромобиля Cybertruck, семеро получили легкие травмы. Полиция проверяет связь с нападением в Новом Орлеане
У башни Трампа взорвалась Tesla
Взрыв электромобиля у башни Трампа / Фото: Reuters / Others
1 января 2025 г.

В Лас-Вегасе у башни Трампа произошел взрыв и возгорание Tesla Cybertruck. По данным полиции, находившийся в автомобиле человек погиб, еще семь человек получили легкие ранения.

«В Cybertruck обнаружен один погибший, пол которого пока не установлен», — заявил на пресс-конференции шериф полицейского департамента Лас-Вегаса Кевин Макмахилл.

«На данный момент мы расследуем несколько версий, но я пока не готов раскрывать эту информацию. Могу сказать, что сейчас у нас семь пострадавших от взрыва», — добавил он, уточнив, что их травмы считаются легкими.

Причина возгорания пока не установлена. Макмахилл отметил, что власти «хорошо осведомлены» о смертельном нападении в Новом Орлеане в среду, когда мужчина намеренно направил грузовик в толпу людей, убив не менее 10 человек. В связи с этим полиция «принимает все необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности общества».

«Мы проверяем наличие других взрывных устройств», — добавил шериф.

Эрик Трамп, сын избранного президента Дональда Трампа, написал в социальных сетях, что «возгорание электромобиля произошло у входа в отель Трампа в Лас-Вегасе».

Стоит отметить, что в последний год глава Tesla Илон Маск стал близким советником Трампа и возглавил Департамент эффективности правительства (DOGE). Маск вместе с со-руководителем DOGE Вивеком Рамасвами планируют сократить федеральные расходы на миллиарды долларов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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