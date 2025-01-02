Президент США Джо Байден сообщил, что правоохранительные органы изучают возможную связь между двумя инцидентами: наездом грузовика на прохожих в Новом Орлеане и взрывом электрического грузовика Tesla Cybertruck у отеля Trump International в Лас-Вегасе. Байден подчеркнул, что на данный момент нет доказательств, подтверждающих эту связь.

«Мы расследуем взрыв Cybertruck, чтобы установить, есть ли связь с нападением в Новом Орлеане. Пока добавить нечего», — сказал Байден журналистам в Кэмп-Дэвиде. Он также упомянул, что подозреваемый в наезде опубликовал в социальных сетях видео, в которых заявил, что его вдохновила террористическая организация ДАЕШ.

1 января в Новом Орлеане 42-летний американец Шамсуд-Дин Джаббар на арендованном пикапе Ford въехал в толпу прохожих. После наезда он открыл огонь по сотрудникам полиции, но был убит ответным огнем.

Позже судмедэксперт Нового Орлеана сообщил, что число погибших в результате инцидента на Бурбон-стрит достигло 15 человек.

По данным ФБР, Джаббар ранее служил в американской армии и проживал в Техасе. В его машине нашли оружие, самодельное взрывное устройство и флаг ДАЕШ.

Представитель ФБР Алетия Дункан заявила, что дело расследуется как теракт, и отметила, что следователи ищут возможных сообщников Джаббара.

В Лас-Вегасе грузовик Tesla Cybertruck взорвался в среду днем у стеклянного входа отеля Trump International. Как рассказал шериф Кевин МакМахилл, один человек, находившийся в автомобиле, погиб, а семеро прохожих получили незначительные ранения.

По словам очевидцев, грузовик подъехал к входу в отель, после чего раздался мощный взрыв, за которым последовали меньшие детонации, похожие на фейерверки. Полиция Лас-Вегаса продолжает расследование, чтобы установить причину взрыва.

Глава Tesla Илон Маск заявил, что взрыв произошел из-за крупной бомбы или фейерверков, находившихся в кузове арендованного Cybertruck. Он отметил, что инцидент не связан с конструкцией самого автомобиля.

СМИ, включая NBC и CBS, сообщили, что власти рассматривают взрыв как возможную террористическую атаку. Полиция пытается установить личность погибшего, находившегося в грузовике, и выяснить, кто арендовал автомобиль.