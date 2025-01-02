Илон Маск оказался в центре скандала после своих заявлений в соцсетях, где он назвал президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера «антидемократическим тираном». Его слова вызвали возмущение в Германии, особенно среди представителей Социал-демократической партии.

Глава фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених в интервью Spiegel заявил, что своими выпадами Маск «перешел границы допустимого в отношениях между Германией и США». По его мнению, оскорбления в адрес федерального президента направлены на всех граждан Германии.

Мютцених призвал правительство страны выяснить, имели ли неоднократные проявления неуважения и клеветы со стороны Маска поддержку со стороны новой администрации США. Это связано с намерением избранного президента Дональда Трампа назначить Маска главой Департамента эффективности правительства США.

«Международные вызовы могут быть решены только в условиях свободных отношений между нами и США», — добавил Мютцених.

Критика Маска началась после того, как он поддержал ультраправую партию «Альтернатива для Германии» (AfD), публично призывая голосовать за нее в своей колонке для Welt am Sonntag. Редактор издания Ева Мари Когель уволилась в знак протеста.

Пресс-секретарь лидера AfD Алисы Вайдель сообщил, что обсуждаются планы проведения онлайн-встречи между ней и Маском.

Вице-канцлер Германии Роберт Габек также осудил Маска за попытки повлиять на политическую ситуацию в стране.