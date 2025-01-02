Избранный президент США Дональд Трамп заявил о необходимости установить контроль над Гренландией, объясняя это стратегическим значением острова в условиях изменений климата и усиления геополитической борьбы. По данным The New York Times, глобальное потепление существенно изменяет условия в Арктике, создавая новые возможности для доступа к ресурсам и судоходным маршрутам.

За последние 30 лет ледяной покров Гренландии сократился на 28,7 тыс. кв. км — это эквивалентно площади штата Массачусетс. NASA предупреждает, что полное таяние льдов приведет к повышению уровня мирового океана на 7,4 м. Однако таяние также откроет доступ к нефти, газу и критически важным минералам, что уже вызывает международный интерес.

Роберт О'Брайен, бывший помощник Трампа по национальной безопасности, поддержал намерения избранного президента, заявив, что Гренландия является «шоссе из Арктики в Северную Америку». Однако премьер-министр Гренландии Муте Эгеде резко отреагировал: «Мы не продаемся и никогда не будем продаваться».

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в ответ на заявления Трампа заявил, что страна увеличит расходы на оборону острова, чтобы защитить его от внешнего давления.

Климатологи также предупреждают об экологических рисках. Профессор Аманда Линч из Университета Брауна отметила, что увеличение судоходства в Арктике, которое за последние 10 лет выросло на 37%, может привести к разливам нефти и другим катастрофам из-за неподготовленности судов.

В конце декабря New York Post сообщила, что Трамп «настроен на 100 процентов» овладеть Гренландией. По данным The Washington Post, его слова о стратегической необходимости острова, а также упоминания о Панамском канале связаны с миссией США по сдерживанию России и Китая.