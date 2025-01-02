Бывший министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о сложении своих полномочий депутата Кнессета в знак протеста против закона, освобождающего ультраортодоксальных евреев (харедим) от военной службы.

Покинув парламент, Галант при этом остается членом правящей партии «Ликуд», которую возглавляет премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

В своем заявлении Галант указал, что принял это решение из-за поддержки правительства закона о воинской повинности, который, по его мнению, противоречит интересам армии и безопасности Израиля.

Экс-министр подверг критике действия кабинета, подчеркнув, что, несмотря на разногласия, он продолжает верить в принципы партии «Ликуд».

Йоав Галант ранее неоднократно вступал в конфликты с Нетаньяху, включая вопросы спорной судебной реформы и призыва ультраортодоксальных евреев в армию.

Напомним, что 5 ноября 2024 года Нетаньяху уволил Галанта с поста министра обороны, заявив об утрате доверия.

В ноябре 2024 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта. Их обвиняют в военных преступлениях в секторе Газа, включая использование голода как метода войны и умышленные атаки на гражданское население.