ПОЛИТИКА
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Фейерверки привели к гибели двух человек на Гавайях
По меньшей мере два человека погибли, еще более 20 получили ранения в результате запуска фейерверков на Гавайях в День Нового года. По данным Hawaii News Now, на месте происшествия работают полицейские. Они призвали жителей держаться подальше от района, чтобы обеспечить безопасность и оказание помощи пострадавшим. По информации Newsweek, пиротехника взорвалась в руках 14-летнего мальчика. Ему оказали первую помощь на месте, после чего он был доставлен в травматологический центр для дальнейшего лечения.
Фейерверки привели к гибели двух человек на Гавайях / Others
2 января 2025 г.
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