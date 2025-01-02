Фейерверки привели к гибели двух человек на Гавайях

По меньшей мере два человека погибли, еще более 20 получили ранения в результате запуска фейерверков на Гавайях в День Нового года. По данным Hawaii News Now, на месте происшествия работают полицейские. Они призвали жителей держаться подальше от района, чтобы обеспечить безопасность и оказание помощи пострадавшим. По информации Newsweek, пиротехника взорвалась в руках 14-летнего мальчика. Ему оказали первую помощь на месте, после чего он был доставлен в травматологический центр для дальнейшего лечения.