Инцидент со стрельбой произошел возле ночного клуба Amazura в районе Куинс на востоке Нью-Йорка. По информации New York Post и ABC7, в результате стрельбы пострадали как минимум 10 человек. New York Daily News сообщает об 11 пострадавших.

Все пострадавшие были доставлены в местные медицинские учреждения, включая Детский медицинский центр Коэна. Полиция подтверждает, что ни один из раненых не находится в критическом состоянии.

Правоохранительные органы ведут поиск серого автомобиля Infiniti, на котором скрылся предполагаемый стрелок. Мотивы нападения пока не установлены.

Этот инцидент произошел на фоне недавней атаки в Новом Орлеане, где 1 января при наезде пикапа на толпу и последующей стрельбе погибли 15 и пострадали около 30 человек. На следующий день в Лас-Вегасе произошел взрыв электропикапа Cybertruck у отеля Trump International Hotel, в результате которого погиб водитель и пострадали семь прохожих. Власти расследуют возможную связь между этими происшествиями.