Израильская армия в первый день нового года четырежды нарушила режим прекращения огня с Ливаном. По данным ливанского информагентства NNA, израильские военные подожгли дома, взрывали здания, запускали беспилотники и открывали огонь.

Инциденты произошли в столице Ливана Бейруте, а также в городе Эн-Набатия на юге страны. В небе над Бейрутом и его пригородом Дахия были замечены израильские беспилотники. В населенном пункте Айтерун израильские солдаты подожгли несколько домов, а в районе Айта аш-Шааб взорвали здания.

С момента вступления в силу соглашения о прекращении огня 27 ноября израильская армия нарушила его 340 раз. Жертвами атак стали 33 человека, еще 37 получили ранения.

Ранее пресс-секретарь армии Израиля Авихай Адрае опубликовал предупреждение в социальных сетях, обращенное к жителям Южного Ливана. Он призвал их не возвращаться в свои дома в 62 населенных пунктах на границе с Израилем до следующего официального объявления.

Адрае подчеркнул, что движение на юг в указанные районы может быть расценено как угроза и стать целью для израильских сил. Он также поделился картой, обозначающей опасные зоны.

27 ноября между Ливаном и Израилем вступило в силу соглашение о прекращении огня. Согласно договоренностям, правительство Ливана обязалось предотвратить любые нападения на Израиль со стороны «Хезболлы» или других вооруженных групп, находящихся на ливанской территории. Израиль, в свою очередь, обязался воздерживаться от военных атак по наземным, морским и воздушным целям на территории Ливана.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, с 8 октября 2023 года в результате израильских атак погибли не менее 4 тыс. человек, среди которых 1106 женщин и детей, а также 222 сотрудника медицинских служб. Более 16 тыс. человек получили ранения.