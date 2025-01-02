ПОЛИТИКА
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Почему взорвалась Tesla Cybertruck?
Момент взрыва автомобиля Tesla Cybertruck возле Trump Tower в Лас-Вегасе попал на камеры наблюдения. По данным официальных лиц, водитель погиб, семеро прохожих получили ранения. Полиция проводит расследование. Согласно заявлению Илона Маска, взрыв не связан с транспортным средством. Предварительно причиной стала детонация пиротехники, которую перевозили в кузове авто. По словам основателя Tesla, это мог быть теракт. Машину, а также Ford, наехавший на толпу в Новом Орлеане, арендовали через один и тот же сервис.
Почему взорвалась Tesla Cybertruck? / Others
2 января 2025 г.
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