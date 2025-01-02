В ночь на 2 января российские военные нанесли удар по городу Степногорску в Запорожской области Украины с использованием управляемых авиабомб. В результате атаки погиб один человек. О случившемся сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

По данным местных властей, на город было сброшено 11 бомб. Один из пятиэтажных домов полностью разрушен. Спасатели извлекли из-под обломков тело погибшего мужчины.

Одновременно украинские Воздушные силы зафиксировали атаку 72 российских беспилотников. Украинская противовоздушная оборона смогла сбить 47 дронов в разных областях, включая Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Одесскую, Херсонскую и Николаевскую.

Еще 24 беспилотника были потеряны локально без нанесения значительного ущерба, сообщили в ВСУ. О повреждениях или пострадавших информация от местных властей не поступала.

Ранее, в новогоднюю ночь, российские военные выпустили 111 дронов по территории Украины. В Киеве беспилотник поразил жилой дом в Печерском районе, что привело к гибели двух человек — нейробиолога Игоря Зимы и его жены.

Доктор биологических наук Зима преподавал в Институте биологии и медицины Киевского университета имени Шевченко. Он специализировался на изучении механизмов когнитивной деятельности мозга, эмоций, внимания и процессов принятия решений.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.