Вооруженные силы страны (TSK) готовы оказать поддержку Сирии на новом этапе двусторонних отношений. Об этом сообщили источники Министерства национальной обороны Турции.

«В соответствии с указаниями президента мы ведем переговоры с сирийскими партнерами о налаживании стратегических отношений и сотрудничества в различных областях после того, как государственные органы Сирии заработают в полную силу. Необходимая поддержка будет оказана согласно дорожной карте, которая будет подготовлена с учетом выявленных потребностей», — заявили в военном ведомстве.

Министерство подчеркнуло, что сотрудничество в области обороны и безопасности имеет решающее значение не только для укрепления безопасности обеих стран, но и для установления мира и стабильности в регионе.

Что касается наблюдательных пунктов в районе Идлиба, военные источники сообщили, что ситуация постоянно отслеживается, а планы регулярно обновляются с учетом развития обстановки.

Особое внимание уделяется ситуации к востоку от реки Евфрат, где продолжаются столкновения между Сирийской национальной армией и террористическими формированиями PKK/PYD/YPG/SDF.

«Мы продолжим тесное сотрудничество и координацию с нашими партнерами для обеспечения территориальной целостности, политического единства, безопасности и стабильности Сирии, не идя на компромиссы в борьбе с терроризмом. Турецкие Вооруженные силы действуют в Сирии по принципу «меньше слов — больше дела», — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве также отметили, что в новой Сирии не будет места террористическим организациям, и выразили решимость не допустить их присутствия в стране.