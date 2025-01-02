Министерство внутренних дел Саудовской Аравии сообщило о приведении в исполнение смертных приговоров в отношении шести граждан Ирана. Их обвинили в попытке незаконного ввоза наркотиков на территорию королевства.

По данным МВД, подозреваемые были задержаны, осуждены судом и казнены по распоряжению властей. Заявление ведомства процитировало официальное агентство SPA.

Министерство иностранных дел Ирана выразило протест в связи с действиями Эр-Рияда. По информации агентства IRNA, после исполнения приговоров иранский МИД вызвал посла Саудовской Аравии в Тегеране Абдуллу бин Сауда аль-Анази. Ему была вручена нота протеста, в которой содержалось «решительное возражение» Ирана.

Иранский МИД подчеркнул, что многократно предпринимал попытки оказания консульской помощи осужденным и добивался смягчения их наказания. Как говорится в заявлении, исполнение смертных приговоров без уведомления посольства Ирана нарушает нормы международного права, включая положения Венской конвенции о консульских сношениях. Представителям посла напомнили, что такие действия противоречат стандартной практике правового сотрудничества между двумя странами.

Сообщается, что представители юридического и консульского департаментов иранского МИД направятся в Эр-Рияд для обсуждения дальнейших шагов по урегулированию этого вопроса.

Напряженные отношения между странами начались в январе 2016 года после казни в Саудовской Аравии 47 человек, включая проповедника Нимра ан-Нимра. Тогда дипломатические связи были разорваны. Позже, при посредничестве Ирака, Омана и Китая, переговоры о восстановлении отношений привели к подписанию соглашения 10 марта 2023 года в Пекине.