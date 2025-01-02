Количество жертв теракта в Новом Орлеане возросло до 15 погибших и 35 раненых

Появились кадры с камер видеонаблюдения из Нового Орлеана, на которых видно, как напавший объезжает полицейскую баррикаду, прежде чем ускориться и совершить наезд. По меньшей мере 15 человек погибли, еще 35 получили ранения. В ФБР сообщили, что преступником оказался 42-летний гражданин США Шамсуд Дин Джаббар, который родился и проживал в Техасе. Он больше 10 лет прослужил в армии США.