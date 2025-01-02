Дональд Трамп назвал Соединенные Штаты «объектом насмешек» и связал недавние нападения с проблемами на границе и неэффективным руководством. Такое заявление он сделал на платформе Truth Social, раскритиковав Демократическую партию и администрацию Джо Байдена.

«Наша страна в катастрофическом состоянии, нас высмеивают по всему миру. Это закономерный итог открытых границ и практически отсутствующего руководства», — подчеркнул Трамп. Он также заявил, что демократы должны испытывать стыд за произошедшее, и обвинил Байдена в неспособности обеспечить безопасность в стране.

Начало 2025 года в США было омрачено серией трагических событий. В Новом Орлеане на улице Бурбон автомобиль въехал в толпу, убив 15 человек и ранив 35. Нападавший 42-летний Шамсуддин Джаббар, бывший военный из Техаса, был застрелен полицейскими на месте.

В тот же день возле отеля Trump International в Лас-Вегасе произошел взрыв автомобиля Tesla, в результате чего погиб один человек и семеро пострадали.

2 января возле ночного клуба Amazura в районе Куинс на востоке Нью-Йорка произошел инцидент со стрельбой. По информации New York Post и ABC7, в результате стрельбы пострадали как минимум 10 человек. New York Daily News сообщает об 11 пострадавших.

Все пострадавшие были доставлены в местные медицинские учреждения, включая Детский медицинский центр Коэна. Полиция подтверждает, что ни один из раненых не находится в критическом состоянии.

Правоохранительные органы ведут поиск серого автомобиля Infiniti, на котором скрылся предполагаемый стрелок. Мотивы нападения пока не установлены.