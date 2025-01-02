Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил закон, направленный на усиление борьбы с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и их аналогов.

Как сообщила пресс-служба президента, документ реализует поручения, данные на заседании Национального курултая 15 марта 2024 года. Основные изменения касаются ужесточения ответственности за производство и сбыт наркотиков, а также смягчения наказаний для закладчиков при определенных обстоятельствах.

Теперь за изготовление, переработку и производство наркотиков должностным лицам грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок с конфискацией имущества. В то же время для закладчиков, совершивших преступление впервые без отягчающих обстоятельств, наказание смягчено: вместо 5–10 лет они могут получить срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.

Закон оставляет жесткие меры для распространителей наркотиков в составе преступных групп, в учебных заведениях или среди несовершеннолетних. Им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ужесточена ответственность и для должностных лиц, распространяющих наркотики. Если ранее им назначали от 10 до 15 лет тюремного заключения, то теперь срок увеличен до 15–20 лет с конфискацией имущества.

Документ также вводит дополнительные меры для повышения эффективности борьбы с незаконным оборотом сильнодействующих веществ.