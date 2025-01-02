Переговоры о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС вновь зашли в тупик из-за изменений позиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает издание The New Arab со ссылкой на египетский источник, знакомый с ходом обсуждений.

По информации собеседника газеты, израильская сторона внезапно обновила список требований — они касаются условий обмена пленными и вывода армии из Газы. Это поставило посредников в замешательство и затормозило переговоры, вопреки, как сообщалось, прогрессу последних недель.

Посредники из Египта и Катара уже подготовили «почти окончательный» проект соглашения, который, по их мнению, был приемлем для обеих сторон.

Тем временем, представитель ХАМАС заявил The New Arab, что изменения израильской позиции фактически перечеркивают достигнутые ранее успехи. Новые условия Нетаньяху выглядят как попытка выиграть время до вступления в должность президента США Дональда Трампа, добавил собеседник.

Делегация ХАМАС все же прибыла в Египет для продолжения переговоров. Ожидается, что следующие встречи пройдут в Дохе. Один из лидеров ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что оценивает шансы переговоров на успех как «высокие».

Переговоры об обмене пленными и прекращении огня продолжаются уже более года.