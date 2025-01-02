ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Турция поможет Европе с газом
Анкара получает шанс усилить свои позиции на энергетическом рынке после остановки транзита российского топлива через Украину, считают эксперты
Турция поможет Европе с газом
Фото: пресс-служба «Газпрома» / Others
2 января 2025 г.

В свете прекращения транзита российского газа через Украину Турция может занять место надежного поставщика для европейских стран. Об этом заявляют эксперты в области энергетики, пишет газета Hürriyet.

Украина остановила поставки российского газа по своей трубопроводной сети после окончания предвоенного транзитного соглашения в конце 2024 года. Министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил, что транзит прекращен «в интересах национальной безопасности». Россия теряет один из ключевых рынков и несет финансовые убытки, отметил Галущенко.

Турция, получающая газ из России по трубопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток», а также из Азербайджана и Ирана через TANAP, уже поставляет топливо в Болгарию, Венгрию, Молдову, Румынию и Северную Македонию.

Эксперты подчеркивают, что развитая энергетическая инфраструктура Турции и добыча газа в Черном море укрепляют ее позиции как альтернативного маршрута поставок. Увеличение пропускной способности соединений с Грецией и Болгарией может позволить Анкаре расширить экспорт газа в Европу.

«Сейчас ведутся активные переговоры. Но уже ясно, что позиции Турции как поставщика усиливаются», — заявил Эмин Эмрах Даныш, эксперт консалтинговой компании MOBEN.

Он отметил, что Европа исторически была крупнейшим рынком для российского газа, а прекращение поставок из РФ подталкивает страны региона к поиску новых источников.

«Турция обладает развитой инфраструктурой и может поставлять как импортный газ, так и собственный», — подчеркнул Даныш, добавив, что Турция становится одним из самых безопасных маршрутов для стран Юго-Восточной Европы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us