В свете прекращения транзита российского газа через Украину Турция может занять место надежного поставщика для европейских стран. Об этом заявляют эксперты в области энергетики, пишет газета Hürriyet.

Украина остановила поставки российского газа по своей трубопроводной сети после окончания предвоенного транзитного соглашения в конце 2024 года. Министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил, что транзит прекращен «в интересах национальной безопасности». Россия теряет один из ключевых рынков и несет финансовые убытки, отметил Галущенко.

Турция, получающая газ из России по трубопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток», а также из Азербайджана и Ирана через TANAP, уже поставляет топливо в Болгарию, Венгрию, Молдову, Румынию и Северную Македонию.

Эксперты подчеркивают, что развитая энергетическая инфраструктура Турции и добыча газа в Черном море укрепляют ее позиции как альтернативного маршрута поставок. Увеличение пропускной способности соединений с Грецией и Болгарией может позволить Анкаре расширить экспорт газа в Европу.

«Сейчас ведутся активные переговоры. Но уже ясно, что позиции Турции как поставщика усиливаются», — заявил Эмин Эмрах Даныш, эксперт консалтинговой компании MOBEN.

Он отметил, что Европа исторически была крупнейшим рынком для российского газа, а прекращение поставок из РФ подталкивает страны региона к поиску новых источников.

«Турция обладает развитой инфраструктурой и может поставлять как импортный газ, так и собственный», — подчеркнул Даныш, добавив, что Турция становится одним из самых безопасных маршрутов для стран Юго-Восточной Европы.