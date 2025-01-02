ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Украина установит дипотношения с Сирией
Зеленский заявил, что Украина планирует восстановить дипломатические отношения с Дамаском — после разрыва в 2022 году из-за признания «ДНР» и «ЛНР»
Украина установит дипотношения с Сирией
Владимир Зеленский / Фото: Reuters / Others
2 января 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о грядущем возобновлении дипломатические отношения с Сирией после свержения поддерживаемого Россией правительства в Дамаске в декабре 2024 года. Об этом он сообщил на фоне визита в Сирию украинских министров Андрея Сибиги и Виталия Коваля.

«Мы готовимся к восстановлению дипломатических отношений с Сирией и к сотрудничеству в международных организациях», — отметил Зеленский.

Украина разорвала дипотношения с Сирией в июне 2022 года, когда прежние власти в Дамаске признали независимость оккупированных РФ территорий Донецкой и Луганской областей.

После смены власти в Сирии Киев активизировал усилия по установлению контактов с новым руководством страны. Визит украинских официальных лиц сопровождался отправкой гуманитарной помощи: Украина передала Сирии 500 тонн пшеничной муки в рамках инициативы «Зерно из Украины», реализуемой совместно с ООН.

По словам Коваля, этот объем обеспечит продовольствием около 167 тыс. сирийцев на месяц. Также обсуждаются дальнейшие поставки муки, масла, сахара и мяса.

Зеленский подчеркнул, что украинская поддержка Сирии станет устойчивой и долгосрочной. Кроме того, по его словам, в планах — нарастить товарооборот с Ливаном и увеличить экспорт сельхозпродукции как минимум вдвое — с нынешних $400 млн.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us