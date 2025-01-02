Израильские силы продолжают обстрелы в районе Индонезийского госпиталя в Бейт-Лахии, несмотря на призывы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прекратить атаки на медицинские учреждения в секторе Газа.

По словам доктора Равии Тамбур, израильская армия ведет интенсивный артиллерийский обстрел вблизи госпиталя, а ударные дроны поражают любые движущиеся объекты. «Израильские военные машины продвигаются к госпиталю», — сообщила Тамбур изданию Middle East Eye.

Индонезийский госпиталь — один из крупнейших в северной части Газы — не функционирует уже несколько недель из-за постоянных израильских атак и блокады, введенной в октябре 2024 года.

Ранее на этой неделе глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал Израиль прекратить атаки на больницы и медицинские центры в Газе, предоставив возможность для оказания помощи истощенному населению.

«Больницы в Газе снова стали полем боя, и система здравоохранения находится под серьезной угрозой, — отметил он. — Мы повторяем: прекратите атаки на больницы. Людям в Газе нужен доступ к медицинской помощи. Гуманитарным работникам нужен доступ для предоставления медицинской помощи. Прекратите огонь!»

На следующий день Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало отчет, который гласит, что израильские силы «разрушили систему здравоохранения в Газе», а ситуация в целом достигла «катастрофического уровня». Там же отмечается, что 15-месячная кампания Израиля привела к гибели сотен медицинских работников, пациентов и мирных жителей.

Израиль неоднократно наносил удары по системе здравоохранения Газы с начала конфликта, что подтверждается видеоматериалами, расследованиями и свидетельствами очевидцев. Ранее израильские силы обстреливали крупнейшие больницы сектора — аш-Шифа в городе Газа и Насер в Хан-Юнусе. Они были полностью разрушены.

На прошлой неделе израильские военные штурмовали госпиталь Камаль Адван, умышленно подожгли несколько медицинских отделений, убив по меньшей мере 20 палестинских медработников и пациентов. Также был задержан директор госпиталя Хуссам Абу Сафия, которого, по сообщениям, перевезли в тюрьму Сде-Тейман в пустыне Негев.