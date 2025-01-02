Министерство иностранных дел Италии вызвало в четверг посла Ирана, чтобы выразить серьезную обеспокоенность в связи с задержанием итальянской журналистки Чечилии Салы в Тегеране. Она была арестована 19 декабря, работая по журналистской визе.

Итальянская сторона потребовала немедленного освобождения Салы, обеспечения гуманного обращения и соблюдения ее прав. Посол Ирана заверил, что журналистка находится в приемлемых условиях, при этом связав ее дело с арестом иранского бизнесмена Мохаммада Абедини в Милане по запросу США.

СМИ сообщали, что условия содержания Салы сложно назвать сносными: холод, постоянно включенный свет, конфискация очков и ограничение контактов с внешним миром. Итальянский МИД потребовал разрешить консульским работникам посещать журналистку и предоставить ей предметы первой необходимости.

Иранская сторона утверждает, что Сала арестована за нарушение законов, не приводя деталей.

За три дня до ареста Салы в Милане был задержан иранский бизнесмен Мохаммад Абедини. США обвиняют его в поставках деталей для дронов, использованных в атаке 2023 года, в результате которой погибли три американских военнослужащих в Иордании.

Иран называет обвинения против Абедини безосновательными, а его арест — «нарушением международного права». В Тегеране ожидают «взаимных шагов» со стороны Италии, включая ускорение освобождения Абедини и предоставление ему необходимой помощи.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони намерена обсудить ситуацию с главами внешнеполитического и судебного ведомств.

Правозащитники утверждают, что Иран использует задержания иностранцев для оказания давления на другие страны. Тегеран эти обвинения отвергает.