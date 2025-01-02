Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара продолжит защищать все группы, пострадавшие от конфликта в Сирии. По его словам, Турция стремится к политическому урегулированию и стабилизации региона, сохраняя при этом приверженность принципам гуманитарной помощи.

Выступая на конференции в Анкаре, Фидан подчеркнул, что Турция готова работать с международными партнерами для достижения мира, но не допустит создания угроз своей национальной безопасности. «Мы защищали и будем защищать всех, кто стал жертвой конфликта, независимо от их этнической или религиозной принадлежности», — отметил министр.

С 2011 года, когда началась гражданская война в Сирии, Турция приняла более 3,7 млн беженцев, напомнил глава турецкого МИД.

Он также в очередной раз повторил, что Турция продолжит борьбу с террористическими организациями. «Мы не позволим никакой террористической структуре использовать сирийскую территорию против Турции», — добавил Фидан.

Фидан подчеркнул, что решение сирийского кризиса требует координации усилий всех заинтересованных сторон. Анкара, по его словам, остается открытой для диалога с международными и региональными партнерами.