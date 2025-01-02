ПОЛИТИКА
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В России запретят все нерусское в коммерческих названиях
Спикер Госдумы РФ предложил запретить использование иностранных слов в названиях жилых комплексов, торговых центров и других коммерческих объектов
В России запретят все нерусское в коммерческих названиях
Вячеслав Володин / Фото: пресс-служба Кремля / Others
2 января 2025 г.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал возможный запрет на использование иностранных слов в названиях жилых комплексов и коммерческих объектов. По его словам, подобные меры должны поддержать русский язык и укрепить национальную идентичность.

«Законопроект о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов проработаем и рассмотрим в приоритетном порядке. Нам необходимо беречь и развивать русский язык как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия», — заявил Володин.

Согласно новшеству, любая информация о товарах, услугах и акциях должна быть подана исключительно на русском языке. То же касается вывесок магазинов, торговых центров, а также названий жилых комплексов и микрорайонов.

Этот шаг продолжает политику, начатую с подписания в феврале 2023 года закона, запрещающего использование иностранных слов, если для них существуют общепринятые аналоги в русском языке. Это закон охватывал органы власти, образование, СМИ, рекламу и кинопрокат. Если в текстах все же присутствуют иностранные слова, их надлежит оформлять аналогично соседствующим русским — с тем же шрифтом, цветом и размером.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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