В городе Фуллертон, штат Калифорния, одномоторный самолет Van's Aircraft RV-10 упал на здание, пробив крышу. Об этом сообщила местная полиция и отделение ABC News. В результате происшествия погибли два человека, еще 18 получили ранения.

Инцидент произошел 2 января в 14:00 по местному времени. Полиция уточнила, что десятерых пострадавших госпитализировали, а шестерым оказали помощь на месте. После крушения началась эвакуация жителей близлежащего квартала.

По данным Федерального авиационного управления (FAA), самолет был идентифицирован как одномоторный Van's Aircraft RV-10. Сервис FlightAware сообщил, что самолет, рассчитанный на четырех человек, разбился спустя минуту после взлета с муниципального аэропорта Фуллертона, который расположен примерно в 10 км от Диснейленда.

На кадрах с места происшествия видно, как из здания поднимается густой черный дым, а в крыше зияет огромная дыра. Причина крушения пока неизвестна.

Фуллертон, город с населением около 140 тыс. человек, находится в 40 км к юго-востоку от Лос-Анджелеса. Аэропорт, откуда взлетел самолет, располагает одной взлетно-посадочной полосой и одной вертолетной площадкой, а также соседствует с жилыми районами и коммерческими складами.