Следователи государственного антикоррупционного агентства Южной Кореи попытались исполнить ордер на арест президента Юн Сок Ёля, выданный судом Сеула 31 декабря 2024 года. Однако военные, охраняющие резиденцию президента, заблокировали их действия. В ходе инцидента произошли столкновения между следователями и военными.

Представители Юн Сок Ёля назвали действия следователей незаконными, подчеркнув, что президент находится под защитой службы охраны до завершения рассмотрения его дела Конституционным судом. Ордер на задержание должен быть исполнен до 6 января, однако агентство News1 сообщило, что следователи прекратили попытки ареста, сославшись на невозможность его выполнения.

Причиной выдачи ордера стало игнорирование Юн Сок Ёлем трех повесток Управления антикоррупционных расследований, которые вызывали его на допрос.

14 декабря 2024 года парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента. Решение поддержали 204 депутата из 300. Это была вторая попытка импичмента, ранее голосов не хватило.

Поводом для импичмента стало введение Юн Сок Ёлем военного положения 3 декабря. Указ действовал шесть часов и запрещал работу политических партий, протесты и забастовки, вводил цензуру и военно-полевые трибуналы. Это вызвало массовые протесты на улицах и в парламенте. Вскоре указ был отменен, а президент извинился за свои действия в телеэфире.

Юн Сок Ёль был избран президентом в 2022 году. Он представляет правые силы, которые традиционно занимают жесткую позицию в отношении Северной Кореи. Оппозиционная Демократическая партия придерживается более гибкой политики по отношению к Пхеньяну.