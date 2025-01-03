2 января украинские военные нанесли ракетный удар по селу Ивановское в Рыльском районе Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, целью атаки стали исключительно гражданские объекты: местный дом культуры, школа-интернат, почта, торговый центр и жилой дом. Пострадавших среди местных жителей, по данным Хинштейна, нет.

Украинская сторона утверждает обратное. Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что целью удара были российские военные.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко отметил, что возле дома культуры в Ивановском были припаркованы военные УАЗы и «Уралы», что, по его мнению, свидетельствует о присутствии военных.

Позднее Генштаб ВСУ подтвердил нанесение «высокоточного удара» по российским военным объектам в Курской области. Однако в заявлении указано, что целью атаки стал командный пункт российской армии в поселке Марьино, расположенном в трех километрах от Ивановского.

ВСУ подчеркнули, что меры по минимизации рисков для гражданского населения были приняты. Целью удара назвали ослабление способности России совершать атаки на украинское гражданское население.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.