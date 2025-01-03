Министерство образования Сирии под руководством нового министра Назира Мохаммада аль-Кадри анонсировало кардинальный пересмотр национальной учебной программы. Изменения затронут большинство предметов и учебников.

В рамках реформы будут удалены все упоминания семьи Асадов и пропаганда прежнего режима. Особое внимание уделено переоценке исторических событий: например, термин «османская оккупация» заменен на «османское правление». Политизированные тексты в учебниках арабского языка уступят место литературным и поэтическим произведениям.

Одно из самых значительных изменений — отмена предмета «Национальное образование» в текущем учебном году. «Предмет содержал дезинформацию, направленную на продвижение пропаганды свергнутого режима Асада и укрепление основ его партии Баас», — заявил министр аль-Кадри. Вместо этого в общий балл аттестата будут включены оценки по религиозному образованию — исламскому или христианскому на выбор.

Существенные изменения затронут также учебники английского языка и философии, из которых будут удалены некоторые разделы и переписаны существующие тексты. В частности, из курса философии исключат раздел о китайской философской мысли.