Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы президента и парламента состоятся, как только будет отменено военное положение. До этого действующая власть, согласно Конституции, остается легитимной. Об этом он рассказал в интервью на платформе ТСН.ua.

Зеленский подчеркнул, что проведение выборов во время войны невозможно ни юридически, ни фактически.

«Я могу объяснить ситуацию и де-юре, и де-факто. Прежде всего о выборах, я хочу сказать честно, нигде не говорят кроме России, и некоторые говорят в Украине. Мне кажется, люди опасаются — какие выборы во время войны? А в России очень хотят этого, чтобы поддерживать трек о нелегитимности президента Украины. Согласно нашей Конституции, выборы президента Украины и выборы парламента не могут происходить во время военного положения, или нам нужно менять законодательство, что также невозможно во время действия военного положения», — пояснил он.

Президент также подчеркнул, что избирательный процесс будет организован исключительно по закону. Он отверг возможность использования выборов как инструмента в переговорах с Россией, если она будет выдвигать это условие.

«Если нам удастся [достичь — ред.] окончания горячей стадии войны в сильной позиции для Украины, если мы это сможем сделать, у нас останется сильная армия, сильный пакет оружия, гарантии безопасности, то после этого, в принципе, можно думать о том, чтобы отменить военное положение в Украине. А если не будет военного положения, то в принципе дело уже за парламентом, который поддержит ту или иную дату выборов. Я имею в виду, что после того, как закончится военное положение, ждать годами до выборов не нужно», — отметил президент.