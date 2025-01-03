В ночь на 3 января российские войска совершили атаку беспилотниками на Киевскую область. Областная администрация сообщила о гибели одного человека и четырех пострадавших.

В Броварском районе погиб водитель грузовика 1999 года рождения, уточнила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. В Белоцерковском районе повреждены четыре частных дома и одно хозяйственное сооружение, в одном из которых возник пожар. В результате атаки пострадали три человека.

В Фастовском районе женщина 2002 года рождения получила ранения из-за падения обломков беспилотника.

В Киеве обломки дронов упали в Голосеевском и Дарницком районах, сообщил глава городской администрации Тимур Ткаченко. По его словам, значительных разрушений удалось избежать. Пострадала молодая женщина, которая получила ожог руки, но отказалась от госпитализации.

За ночь российские войска выпустили 93 беспилотника по Украине, сообщили Воздушные силы ВСУ. Украинская ПВО смогла сбить 60 из них над девятью областями. Еще 26 дронов были «локально потеряны, исчезнув с радаров. Сообщается о попаданиях по частным предприятиям и многоквартирным домам в Донецкой и Черниговской областях.

В Сумах российский авиаудар по частному сектору оставил пострадавших, но, по предварительным данным, обошлось без погибших.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.