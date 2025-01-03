Израильский авиаудар в Газе: тела людей разбросаны на дороге

В результате израильского авиаудара по зданию в центральной части города Дейр-эль-Балах в секторе Газа погибли восемь палестинцев. По предварительным данным, многие из погибших являлись ключевыми сотрудниками гуманитарных организаций, действующих в центральной части региона.Тела погибших обнаружили на дороге неподалеку от места атаки. #палестина #израиль #газа #авиаудар #геноцид #trtrussian