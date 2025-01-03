В конце 2024 года Сирийская гражданская оборона объявила об обнаружении четырех массовых захоронений в деревне аль-Кабу на западе Хомса. В начале декабря было найдено крупное захоронение возле Дамаска, содержащее останки не менее 100 000 человек. В понедельник министерство внутренних дел сообщило о новом массовом захоронении в Алеппо.

«Это глубоко чувствительный вопрос для нас, — говорит председатель «Ассоциации семей Цезаря» Ясемин Альмашан. — Это означает, что те, кого мы ждали все эти годы, могут быть среди погибших в этих могилах».

По данным Сирийской сети по правам человека, с начала сирийского восстания и до августа 2024 года было похищено или задержано около 158 000 человек, включая более 5 000 детей и более 10 000 женщин. Многие из них подверглись пыткам и погибли в местах заключения.

Точное количество массовых захоронений в Сирии остается неизвестным. Ахмед Хельми, директор сирийской инициативы Taafi по поддержке бывших заключенных, отмечает: «То, что мы задокументировали до сих пор, вероятно, лишь часть того, что имеется».

Специалисты призывают сохранять неприкосновенность захоронений до начала профессиональных раскопок. «Вмешательство в эти могилы — это вмешательство в останки наших близких», — подчеркивает Альмашан. По словам председателя, работы должны вестись только под надзором законного, демократически избранного сирийского правительства и международных наблюдателей.

Для идентификации останков потребуются годы работы международных организаций, включая Международный комитет Красного Креста и Независимую комиссию по пропавшим без вести. Процесс требует участия специалистов различных областей: от археологов и криминалистов до генетиков и антропологов.