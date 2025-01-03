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Байден в раздумьях по поводу Ирана
Джо Байдену представили варианты удара по ядерным объектам Ирана, но он пока не дал согласия на их реализацию
Байден в раздумьях по поводу Ирана
Джо Байден / Фото: Reuters
3 января 2025 г.

Команда президента США Джо Байдена по национальной безопасности представила ему возможные варианты удара по ядерным объектам Ирана. Это произошло на встрече с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном около месяца назад, пишет Axios со ссылкой на свои источники.

Обсуждение не было вызвано новыми разведданными, а стало частью подготовки США на случай, если Иран предпримет шаги к созданию ядерного оружия до завершения президентского срока Байдена 20 января. Байден не дал согласия на реализацию предложенных вариантов, уточнили источники.

Некоторые члены команды, включая Салливана, считают, что ослабление противовоздушной обороны и ракетных возможностей Ирана и его союзников повысит шансы на успешный удар и снизит риски возмездия. Однако в Белом доме активные обсуждения военных действий против Ирана пока не ведутся, отметили собеседники Axios.

Иран продолжает наращивать ядерную программу. В декабре 2023 года МАГАТЭ сообщило об увеличении темпов производства урана, обогащенного до 60%. Для ядерного оружия требуется уран, обогащенный до 90%. Иран отрицает намерение создать ядерное оружие.

При этом избранный президент Дональд Трамп также рассматривает возможность авиаударов по иранским ядерным объектам. По данным The Wall Street Journal, его команда изучает два сценария: военное давление на Иран с поддержкой Израиля или сочетание угроз с жесткими санкциями.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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