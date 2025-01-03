ПОЛИТИКА
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Израиль начал 2025 год с серии военных преступлений
Израильская армия нанесла 34 авиаудара по сектору Газа всего за 24 часа. По данным Медиа-бюро Газы, в результате атак погиб 71 палестинец, десятки получили ранения. Местные власти заявляют, что удары были направлены на гражданские объекты и инфраструктуру. Среди целей оказался лагерь Аль-Маваси — ранее объявленный «гуманитарной безопасной зоной». #палестина #израиль #газа #преступление #геноцид #trtrussian
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3 января 2025 г.
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