Московский суд постановил, что «Яндекс» должен удалить фотографии и ограничить доступ к данным о нефтеперерабатывающем заводе на своих картах. Решение принято из-за угрозы атак украинских беспилотников, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Суд обязал компанию исключить «информационный доступ» к инфраструктуре завода, включая цеха, компрессорные станции, цистерны и другие объекты. Иск подало надзорное ведомство (предположительно прокуратура), проверявшее исполнение законодательства в сфере оборонно-промышленного комплекса.

В иске указано, что завод бесперебойно обеспечивает армию и флот России. В 2024 году предприятие подверглось четырем атакам украинских дронов, что привело к повреждению инфраструктуры и ранениям сотрудников.

Попытка урегулировать вопрос напрямую с «Яндексом» не увенчалась успехом, после чего ведомство обратилось в суд. Суд посчитал, что доступ к картам завода подрывает обороноспособность страны и мешает своевременной поставке материалов для армии.

ТАСС отмечает, что это первый случай, когда суд обязал IT-компанию удалить из открытого доступа данные о стратегически важном объекте. «Яндекс» также должен выплатить госпошлину.