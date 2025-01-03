Спустя 40 лет Индия завершила перемещение токсичных отходов с места катастрофы в Бхопале

Индийские власти сообщили о завершении перемещения токсичных отходов с территории завода в Бхопале, где в 1984 году произошла крупнейшая промышленная катастрофа в истории. Тогда в результате утечки газа метилизоцианата погибли более 5 тыс. человек в первые дни, а в течение двух недель число жертв увеличилось на 8 тыс. Согласно официальным данным, представленным правительством в 2006 году, от катастрофы пострадали 558 125 человек. Из них 38 478 получили временные частичные травмы, а 3 900 остались с тяжелыми и постоянными увечьями. Работы по утилизации отходов проводились под контролем экологических служб, и на их завершение потребовалось 40 лет. #индия #бхопала #утилизация #отходы #trtrussian