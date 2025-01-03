Израильские военные нанесли авиаудар по району Сефир в юго-восточной части провинции Алеппо, Сирия. По данным местных источников, целью атаки стали аэродром ПВО и склад № 404, а также объекты оборонной промышленности, оставшиеся от режима Башара Асада.

Сообщается, что в результате серии ударов в районе Сефира есть погибшие и раненые. Точное число пострадавших пока уточняется.

Израильские силы провели операцию с десантированием, в ходе которой произошли столкновения с вооруженными формированиями, находящимися в этом районе.

Сефир является важным военным объектом, где располагаются оборонные предприятия и научно-исследовательский центр.

С момента начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Израиль нанес сотни ударов, утверждая, что они якобы направлены против иранских группировок и арсеналов оружия. Эти действия Израиль обосновывает стремлением устранить угрозу со стороны вооруженных формирований в Сирии. Однако в реальности большинство жертв израильских атак — гражданские лица.

С 8 декабря, когда был свергнут режим Асада, Израиль начал масштабную военную кампанию против сирийской инфраструктуры. За последние три недели Тель-Авив нанес уже более 600 ударов по сирийским объектам, стремясь ослабить возможности ПВО и авиации страны.

Одновременно израильские войска вошли в буферную зону на Голанских высотах, нарушив соглашение 1974 года о прекращении огня. Более того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о планах расширить еврейские поселения в этом регионе, что вызвало международную критику.