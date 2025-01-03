Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что сигналы команды избранного президента США Дональда Трампа о возможном урегулировании конфликта в Украине не представляют интереса для Москвы. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Это какие-то неоформленные неясные сигналы о готовности к чему-то. Часто мы слышим слова «заморозка конфликта». Президент [Владимир] Путин последний раз 19 декабря сказал ясно и четко, на каких условиях мы готовы разговаривать. <...> Но пока ничего, что идет в сигналах новой американской администрации, не свидетельствует о том, что это что-то, что будет нам интересно», — отметил Небензя.

Он также усомнился в готовности к переговорам со стороны Киева.

«Вопрос в том, что когда наконец Зеленский, предположим, удосужится захотеть сесть за стол переговоров, на какой линии боевого соприкосновения это будет происходить. Чем дальше, тем хуже для него будут условия», — уточнил Небензя.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался против так называемого «мирного плана [президента США Дональда] Трампа» по окончанию российско-украинской войны. По его словам, Москву «не устраивает» идея отсрочки вступления Украины в НАТО на 20 лет, как и предложение разместить на линии разграничения европейских миротворцев.

СМИ сообщали, что план Трампа предполагал временное замораживание конфликта, при котором РФ сохраняла бы контроль над частью украинской территории, а Украина откладывала бы вопрос о вступлении в НАТО на два десятилетия. Взамен США продолжили бы поставки вооружений Киеву для обороны.

Кроме того, предлагалось разместить миротворческие силы, однако речь шла именно о европейских контингентах. Сам Трамп публично не излагал таких инициатив — информация о плане основывается на утечках из его окружения, включая публикации в The Wall Street Journal и Times.